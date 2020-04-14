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В столичной многоэтажке горела квартира: хозяйка в больнице, эвакуированы десять человек
14.04.2020 16:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске в многоэтажке во вторник, 14 апреля, случился пожар. Приехавшие по вызову спасатели эвакуировали из подъезда 10 человек. Хозяйка квартиры госпитализирована. О происшествии
Пожар в квартире на третьем этаже двенадцатиэтажного жилого дома по проспекту Рокоссовского начался во вторник около 12 часов дня. В МЧС позвонили соседи.
Прибывшие спасатели установили, что пожар начался в двухкомнатной квартире. Дверь в нее была заперта.
Работники МЧС вскрыли дверь и обнаружили в коридоре без сознания 49-летнюю хозяйку. Пострадавшая госпитализирована с предварительным диагнозом: отравление продуктами горения.
Из квартир, расположенных выше, эвакуированы 10 человек.
Причина пожара устанавливается.
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Пожар в квартире на третьем этаже двенадцатиэтажного жилого дома по проспекту Рокоссовского начался во вторник около 12 часов дня. МЧС вызвали соседи.
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