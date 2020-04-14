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В столичной многоэтажке горела квартира: хозяйка в больнице, эвакуированы десять человек

14.04.2020 16:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске в многоэтажке во вторник, 14 апреля, случился пожар. Приехавшие по вызову спасатели эвакуировали из подъезда 10 человек. Хозяйка квартиры госпитализирована. О происшествии сообщила пресс-служба МЧС.


Фото: пресс-служба МЧС

Пожар в квартире на третьем этаже двенадцатиэтажного жилого дома по проспекту Рокоссовского начался во вторник около 12 часов дня. В МЧС позвонили соседи.

Прибывшие спасатели установили, что пожар начался в двухкомнатной квартире. Дверь в нее была заперта.

Работники МЧС вскрыли дверь и обнаружили в коридоре без сознания 49-летнюю хозяйку. Пострадавшая госпитализирована с предварительным диагнозом: отравление продуктами горения.

Из квартир, расположенных выше, эвакуированы 10 человек.

Причина пожара устанавливается.

 
Теги: Минск
 
 
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Пожар в квартире на третьем этаже двенадцатиэтажного жилого дома по проспекту Рокоссовского начался во вторник около 12 часов дня. МЧС вызвали соседи.
 
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