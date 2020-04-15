Источник материала: Радзiма

Республиканская профилактическая акция «Дом без насилия» проходит в Глусском районе с 13 по 24 апреля. Цель акции — вовлечь широкие слои населения в оказание помощи и содействие государственным органам в решении проблем насилия в семье.

Скандалистов ставят на учет

Начальник отделения охраны правопорядка и профилактики Глусского РОВД Геннадий Буклей рассказал, что сейчас на профилактическом учете состоит 107 жителей нашего района, из них семеро к административной ответственности за семейные скандалы привлекались неоднократно. По каждому факту семейного насилия сотрудники милиции направляют информацию в советы общественных пунктов охраны правопорядка по месту жительства скандалистов для проведения с ними индивидуальной профилактической работы и оказания на них общественного воздействия. Если в семье есть дети, информация также направляется в комиссию по делам несовершеннолетних и в отдел по образованию, спорту и туризму.

Последнее предупреждение и защитное предписание

Одна из мер индивидуальной профилактики — вынесение лицам, привлеченным к административной ответственности за совершение административных правонарушений в отношении члена семьи, официального предупреждения (в соответствии со статьей 26 Закона Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений»). В текущем году в Глусском районе официальные предупреждения были объявлены 10 семейным скандалистам. В случае повторного совершения административного правонарушения такие лица ставятся на профилактический учет и на учет к врачу-наркологу.

Также в отношении указанных лиц по заявлению потерпевшей стороны (либо по согласованию с прокурором района в том случае, если потерпевший находится в зависимости от гражданина, в отношении которого вынесено защитное предписание, либо по иным причинам не способен самостоятельно защитить свои права и законные интересы) может быть вынесено защитное предписание. В текущем году на территории нашего района защитные предписания не выносились.

Не имеет права

Защитным предписанием гражданину устанавливаются некоторые ограничения, ему нельзя:

предпринимать попытки выяснять место пребывания гражданина, пострадавшего от насилия в семье, если этот гражданин находится в месте, неизвестном гражданину, совершившему насилие в семье;

посещать места нахождения гражданина, пострадавшего от насилия в семье, если этот гражданин временно находится вне совместного места жительства или места пребывания с гражданином, в отношении которого вынесено защитное предписание;

общаться с гражданином, пострадавшим от насилия в семье, в том числе по телефону или с использованием интернета.

Вышеперечисленные запреты устанавливаются руководителем ОВД на срок до 30 суток со дня объявления защитного предписания гражданину, в отношении которого оно вынесено.

От штрафа до ареста

Следует напомнить, что граждане, совершившие правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, подлежат административной ответственности.

Согласно ст. 9.1. Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях «Умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные действия либо нарушение защитного предписания»:

Умышленное причинение телесного повреждения, не повлекшего за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности, влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин или административный арест. Нанесение побоев, не повлекшее причинения телесных повреждений, умышленное причинение боли, физических или психических страданий, совершенные в отношении близкого родственника либо члена семьи, если в этих действиях нет состава преступления, либо нарушение защитного предписания влекут наложение штрафа в размере до десяти базовых величин или административный арест.

По статье 9.3. КоАП (оскорбление) штрафные санкции составляют от четырех до двадцати базовых величин.

По статье 17.1. КоАП (мелкое хулиганство) налагается штраф в размере от двух до тридцати базовых величин или административный арест.

Уголовная ответственность

Когда насильственные действия совершаются над потерпевшим систематически или были совершены однажды, но рассчитаны на причинение особенно мучительной боли, физических или психических страданий своей жертве, виновное лицо будет привлечено к уголовной ответственности по статье 154 УК Республики Беларусь (истязание), за что предусмотрен арест на срок до трех месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Если истязание совершено в отношении заведомо для виновного беременной женщины, либо несовершеннолетнего, либо лица, находящегося в беспомощном состоянии или в зависимом положении, судом может быть применено наказание в виде ограничения свободы на срок от одного года до трех лет или лишения свободы на срок от одного года до пяти лет.

В случаях, когда речь идет о реальной угрозе убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества, виновный привлекается к уголовной ответственности по статье 186 УК Республики Беларусь, по которой предусмотрены наказания в виде штрафа, или исправительных работ на срок до одного года, или ареста на срок до шести месяцев.

Сообщайте о скандалистах в милицию

Убедительная просьба ко всем гражданам! Если вы располагаете какой-либо информацией о лицах, склонных к совершению каких-либо преступных деяний в быту, будь то соседи, родственники, или о лицах, которые допускают на почве пьянства скандалы в семье и причиняют домашним телесные повреждения (а их жертвы не обращаются в милицию), незамедлительно сообщайте данную информацию непосредственно участковому инспектору милиции, в дежурную часть Глусского РОВД по телефону 41-161 либо по телефону 102. От вашего звонка может зависеть здоровье, а порой и жизнь другого человека.