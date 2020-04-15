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К 75-летию Великой Победы у Кургана Славы установят легендарную "Катюшу"

15.04.2020 16:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Боевая машина уже привезена в Минск и отреставрирована, позже займет свое место на символичном постаменте в форме звезды. Планируется высадить и памятную аллею у Кургана Славы с использованием деревьев и земли, привезенных из городов-героев.
 
Теги: Минск
 
 
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Боевая машина уже привезена в Минск и отреставрирована, позже займет свое место на символичном постаменте в форме звезды. Планируется высадить и памятную аллею у...
 
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