Освящение куличей в Кореличах пройдет не только в храмах, но и у поликлиники, кольцевой дороги, на территории рынка

Источник материала: Полымя





Благочинный церквей Кореличского округа иерей Николай Орса, обращаясь к прихожанам, подчеркивает: «Дорогие братья и сестры! В эти неспокойные для всего мира дни, когда короновирус угрожает человечеству, воздержитесь от посещения храмов и кладбищ!»

По словам благочинного, 18 апреля, в Великую субботу, освящение куличей и пасхальных снедей будет осуществляться под открытым небом не только у храмов. Для безопасности прихожан разработан специальный график. Так, в 19.00 освятить куличи можно будет на территории рынка по ул. Железняковича г.п. Кореличи, в 19.15 — возле часовни на въезде в районный центр по ул. Гастелло (кольцевая дорога), в 19.30 — у поклонного креста на ул. Чехова, в 19.45 — у креста Ефросиньи Полоцкой, расположенного у Кореличской районной больницы (ул. 8 Марта).

Инна ЛЕЙКО