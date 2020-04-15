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Освящение куличей в Кореличах пройдет не только в храмах, но и у поликлиники, кольцевой дороги, на территории рынка

16.04.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Освящение куличей в Кореличах пройдет не только в храмах, но и у поликлиники, кольцевой дороги, на территории рынка

Благочинный церквей Кореличского округа иерей Николай Орса, обращаясь к прихожанам, подчеркивает: «Дорогие братья и сестры! В эти неспокойные для всего мира дни, когда короновирус угрожает человечеству, воздержитесь от посещения храмов и кладбищ!»

По словам благочинного, 18 апреля, в Великую субботу, освящение куличей и пасхальных снедей будет осуществляться под открытым небом не только у храмов. Для безопасности прихожан разработан специальный график. Так, в 19.00 освятить куличи можно будет на территории рынка по ул. Железняковича  г.п. Кореличи, в 19.15 — возле часовни на въезде в районный центр по ул. Гастелло (кольцевая дорога), в 19.30 — у поклонного креста на ул. Чехова, в 19.45 — у креста Ефросиньи Полоцкой, расположенного у Кореличской районной больницы (ул. 8 Марта).

Инна ЛЕЙКО

 
 
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Благочинный церквей Кореличского округа иерей Николай Орса, обращаясь к прихожанам, подчеркивает: «Дорогие братья и сестры! В эти неспокойные для всего
 
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