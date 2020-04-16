Сукало: на свободу по амнистии могут выйти примерно две тысячи человек

Источник материала: Tut.by

По амнистии на свободу могут выйти примерно две тысячи человек. Такие цифры после совещания у президента озвучил председатель Верховного суда Валентин Сукало, пишет «Звязда» .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Мы считаем, что под Закон об амнистии могут попасть примерно 2 тысячи человек, которые будут полностью освобождены из мест лишения свободы. Три тысячи пятьсот человек будут освобождены от всех других видов наказания, которые есть в Уголовном кодексе. Примерно 6,5 тысячам осужденных может быть снижено наказание на один год, — рассказал Валентин Сукало.

Как рассказал журналистам глава Верховного суда, цифры являются приблизительными, решение по каждому человеку будет приниматься персонально. Будут учитываться его поведение, не нарушает ли он режим содержания под стражей, а также раскаялся ли он и возместил ли убытки.

Сукало подчеркнул, что основная задача проекта Закона об амнистии — соблюсти баланс интересов и максимально сделать возможным освобождение заслуживающих это лиц и не допустить осложнения криминогенной обстановки в стране.

По его словам, общий рецидив среди амнистированных лиц составляет 8−9%. Верховный суд надеется, что эта амнистия не приведет к росту преступности в стране.

По словам Сукало, серьезные дебаты вызвал вопрос по поводу амнистии в отношении осужденных за коррупцию

— Мы приводили свои доказательства, аргументы, что даже те, кто осужден за серьезные преступления, иногда заслуживают снисходительности, если они выплатили ущерб, раскаялись и вернули незаконно полученный доход, — рассказал Сукало.

Верховный суд, напомним, подготовил проект закона об амнистии в преддверии 75-летия Великой Победы. Именно его рассматривали на совещании у президента 16 апреля.

Ранее с открытым письмом к президенту обратились сразу несколько гражданских инициатив, объединяющих родственников заключенных по экономическим (и не только) статьям. В нем — требование «рассмотреть возможность освобождения лиц, наиболее уязвимых к COVID-19, среди которых — пожилые люди, больные, а также лица, совершившие неопасные преступления».