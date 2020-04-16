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В этой нелегкой ситуации очень важно быть внимательными друг к другу

16.04.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

По словам Елены Олеговны, это учреждение было выбрано неслучайно, ведь там живут наиболее уязвимые граждане, которые, безусловно, нуждаются в поддержке.

– Мы стараемся регулярно посещать это учреждение. И сегодня, в преддверии светлого праздника Пасхи мы в очередной раз едем сюда, чтобы порадовать людей, находящихся здесь, – рассказала Елена Зябликова по дороге. – На этот раз мы везем все самое необходимое: средства гигиены, фрукты и, конечно, пасхальные куличи.

У дверей учреждения, в котором на сегодняшний день проживает 35 человек в возрасте от 25 до 98 лет, гостей встретили его директор В.В. Дивина и председатель «первички» дома-интерната А.А. Бунас.

Директор учреждения рассказала, что Елена Олеговна является частым гостем в доме-интернате и поблагодарила ее за оказанное в очередной раз внимание.

Несмотря на то, что Е.О. Зябликова по понятным причинам не смогла лично встретиться с «жителями» дома-интерната, гуманитарная помощь, доставленная ею – лучшее проявление заботы в данной ситуации, ведь дела порой красноречивее слов.

Татьяна САКОВИЧ, фото автора

 
 
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В этом уверена член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Елена Зябликова, которая стала инициатором благотворительной помощи...
 
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