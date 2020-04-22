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Правительство утвердило генплан Пинска
22.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Генеральный план разработан УП ”БелНИИПградостроительства“. Параметры развития города рассматривались на период до 2025 года.
Основные цели генерального плана – обеспечение устойчивого развития и определение функционального назначения территорий города исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, направленных на обеспечение:
Брестскому облисполкому и Пинскому горисполкому поручено обеспечить реализацию утвержденного настоящим постановлением генерального плана г.Пинска.
Документ принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. № 300-З ”Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь“ и вступает в силу после его официального опубликования.
Постановление Совета Министров от 31 декабря 2006 г. № 1794 ”Об утверждении генерального плана города Пинска“ признано утратившим силу.
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