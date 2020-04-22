Правительство утвердило генплан Пинска

Источник материала: Полесская правда



Совет Министров утвердил генеральный план г. Пинска. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства от 21 апреля 2020 г. № 247. Об этом сообщает пресс-служба Совета Министров.

Генеральный план разработан УП ”БелНИИПградостроительства“. Параметры развития города рассматривались на период до 2025 года.

Основные цели генерального плана – обеспечение устойчивого развития и определение функционального назначения территорий города исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, направленных на обеспечение:

повышения качества городской среды;

сохранения и регенерации исторического и культурного наследия;

развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры;

учета интересов горожан и его взаимоувязанного развития с прилегающими населенными пунктами.

Брестскому облисполкому и Пинскому горисполкому поручено обеспечить реализацию утвержденного настоящим постановлением генерального плана г.Пинска.

Документ принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. № 300-З ”Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь“ и вступает в силу после его официального опубликования.

Постановление Совета Министров от 31 декабря 2006 г. № 1794 ”Об утверждении генерального плана города Пинска“ признано утратившим силу.