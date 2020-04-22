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Правительство утвердило генплан Пинска

22.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Правительство утвердило генплан Пинска
Совет Министров утвердил генеральный план г. Пинска. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства от 21 апреля 2020 г. № 247. Об этом сообщает пресс-служба Совета Министров.

Генеральный план разработан УП ”БелНИИПградостроительства“. Параметры развития города рассматривались на период до 2025 года.

Основные цели генерального плана – обеспечение устойчивого развития и определение функционального назначения территорий города исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, направленных на обеспечение:

  • повышения качества городской среды;
  • сохранения и регенерации исторического и культурного наследия;
  • развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры;
  • учета интересов горожан и его взаимоувязанного развития с прилегающими населенными пунктами.

Брестскому облисполкому и Пинскому горисполкому поручено обеспечить реализацию утвержденного настоящим постановлением генерального плана г.Пинска.

Документ принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. № 300-З ”Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь“ и вступает в силу после его официального опубликования.

Постановление Совета Министров от 31 декабря 2006 г. № 1794 ”Об утверждении генерального плана города Пинска“ признано утратившим силу.

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