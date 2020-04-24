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Лукшенко рассказал, как медики «заносят заразу в общество»

24.04.2020 09:40 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Медики, желая помочь инфицированным, иногда не соблюдают меры безопасности, заболевают сами и становятся источником заражения.

Об этом заявил Александр Лукашенко 23 апреля на заседании, которое собрал по вопросам работы экономики в ситуации эпидемии.

Он поручил разобраться, как медперсонал соблюдает безопасность.

«Разберитесь, как лечат людей в больницах с точки зрения безопасности медицинского персонала. Меня информируют до сих пор, что "Ай, ладно, сейчас я тут зайду, там чего-то сделаю" – зашла, заразилась, понесла заразу в общество», - обратился он к правительству.

Лукашенко подчеркнул, что такого быть не должно. «Не должно быть расхлябанности. Соберитесь там, где нужно собраться. И тогда мы пройдем ровно, спокойно – так, как сегодня идет эта заболеваемость», - отметил президент.

Ранее в Минздраве стран сообщали о 400 заболевших медиках, и несколько человек из персонала умерли.

«Врачи должны лечить - точка. Не открывать, не закрывать, не шить маски, не бегать по стране за бахилами. Это должны сделать органы власти, и с этой проблемой мы справились», - заявил Лукашенко.

На совещании глава государства также заявил, что Беларусь не станет отмахиваться от рекомендаций ВОЗ, но будет действовать сообразно ситуации. Что касается экономики, то ее нужно удержать и стимулировать к работе малый и средний бизнес. «Никто никому ничего не даст. А если кто-то хочет, чтобы ему дали, пусть скажет: где это взять? Мы что, будем сегодня забирать у людей, которые напрягаются, и отдавать тем, кто сегодня бездельничает? Этого не будет», - подчеркнул президент.

 
 
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Медики, желая помочь инфицированным, иногда не соблюдают меры безопасности, заболевают сами и становятся источником заражения.
 
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