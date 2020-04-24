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«Всегда в разговоре закрывала рот рукой». Люди с лицевыми дефектами - о трудностях и принятии себя

24.04.2020 11:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чувствовать себя не таким, как все, особенно в детстве можно из-за любой мелочи: вам могли неудачно подстричь челку, купить не самый дорогой и модный рюкзак или не пустить в поход с классом. Но пройдет совсем немного времени и поводы для насмешек сверстников исчезнут. Совсем другое дело, когда у вас на лице есть серьезный дефект, который невозможно спрятать или быстро исправить. Мы поговорили с людьми с заячьей губой и деформацией лица, связанной с внутриутробной травмой. Они рассказали о комплексах, травле в школе, операциях и принятии своей внешности.

 
 
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Поговорили о комплексах, трудностях в общении со сверстниками, нежелании фотографироваться и знакомиться с людьми, а также о принятии себя.
 
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