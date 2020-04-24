«Всегда в разговоре закрывала рот рукой». Люди с лицевыми дефектами - о трудностях и принятии себя

Источник материала: Tut.by

Чувствовать себя не таким, как все, особенно в детстве можно из-за любой мелочи: вам могли неудачно подстричь челку, купить не самый дорогой и модный рюкзак или не пустить в поход с классом. Но пройдет совсем немного времени и поводы для насмешек сверстников исчезнут. Совсем другое дело, когда у вас на лице есть серьезный дефект, который невозможно спрятать или быстро исправить. Мы поговорили с людьми с заячьей губой и деформацией лица, связанной с внутриутробной травмой. Они рассказали о комплексах, травле в школе, операциях и принятии своей внешности.