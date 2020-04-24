В Гомеле ушла рано утром из дома и пропала молодая мама с двумя детьми

Источник материала: Tut.by

В Гомеле ищут пропавшую 26-летнюю Алену Руденкову и ее двоих детей. Женщина не выходит на связь уже больше суток.





В милицию обратился муж женщины и сообщил, что 23 апреля примерно в пять утра супруга ушла из дома с двумя детьми: трехлетним сыном Дмитрием и семилетней Дианой. До сих пор о них ничего не известно.

Приметы женщины: на вид 25 лет, рост 175 см., худощавого телосложения, волосы русые ниже плеч, глаза голубые.

Приметы Руденковой Дианы: на вид 6 лет, рост 110 см, среднего телосложения, волосы светлые до плеч, глаза голубые.

Приметы Руденкова Дмитрия: на вид 3 года, рост 100 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые.

Если вам что-либо известно о местонахождении женщины и детей, сообщите милиции по телефонам 8 (029) 608-25-02, 8 (029) 851-90-28 или 102