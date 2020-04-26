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В костюмах смерти и дезинфектора. В Бресте продолжаются протесты против аккумуляторного завода
26.04.2020 16:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте на площади Ленина 26 апреля прошла очередная встреча противников аккумуляторного завода, на которую пришло около 200 человек. Участники встречи прошли колонной по нескольким улицам.
Воскресная встреча противников аккумуляторного завода прошла без трех активистов: Дмитрия Бекалюка, Александра Кабанова и Дмитрия Андросюка. Ранее суд
Некоторые участники встречи были в костюмах. Так, на площади присутствовал мужчина и женщина в черных плащах. Первый держал в руках бутафорскую косу, вторая — куклу. Также один из активистов пришел на площадь в костюме дезинфектора с садовым опрыскивателем в руках.
Около 12.40 участники встречи прошли колонной по улицам Пушкинской и Советской. Во время шествия они скандировали: «Свободу активистам», «Чиновников на нары», «Нет заводу АКБ» и другие лозунги. Конечной точкой маршрута стала площадка перед кинотеатром "Беларусь".
По предварительной информации, во время шествия задержали противника аккумуляторного завода Михаила Галузо, сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк.
— По нашим данным, на него составляют протокол за расклеивание листовок (в поддержку активистов, которые находятся на сутках — TUT.BY), — сообщил Роман Кисляк.
Что вообще происходит?
Напомним, аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью.
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На днях о заводе высказался председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. Он сообщил, что завод не будет введен в эксплуатацию, пока там не будут соблюдены все требования законодательства по экологии, технологии, передает
— Я не исключаю и такую возможность, что оно может быть перепрофилировано. Для этого должна быть создана независимая комиссия из ученых, специалистов, которые вынесут свой вердикт. И только после этого будет приниматься решение, — уточнил губернатор.
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В Бресте на площади Ленина 26 апреля прошла очередная встреча противников аккумуляторного завода, на которую пришло около 200 человек. Участники встречи прошли...
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