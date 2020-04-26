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В Минобре рассказали, будут ли продлевать учебный год, смещать сроки ЦТ и вступительной кампании

26.04.2020 19:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти не будут переносить окончание учебного года в школах, он завершится 30 мая, как и планировалось. Об этом сообщал министр образования Игорь Карпенко, передает телеканал «Беларусь-1″. При этом могут быть смещены сроки вступительной кампании, но решение об этом пока не принято.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

— Мы хотим, чтобы в аудиториях было чуть меньше людей, чем было раньше. Усилим санитарную обработку этих помещений. Мы сейчас запускаем электронную регистрацию, это упростит ситуацию, не нужно будет несколько раз ходить при записи на централизованное тестирование, — рассказал министр образования, рассказывая о проведении централизованного тестирования в нынешнем году. — В том числе обсуждаем при необходимости вопросы возможного смещения сроков проведения вступительной кампании. Но во всяком случае будем наблюдать за той ситуацией, которая развивается».

Министр сообщил, что касается выпускных экзаменов и ЦТ в условиях пандемии, форму их проведения менять не будут. А в каком формате будут проходить выпускные вечера, станет понятно к концу мая. Тем временем к концу года планируется завершить создание единой платформы для школьников. Она позволит дистанционно знакомиться с учебными материалами и преподавательскими наработками.

 
 
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Власти не будут переносить окончание учебного года в школах, он завершится 30 мая, как и планировалось. Об этом сообщал министр образования Игорь Карпенко. При этом...
 
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