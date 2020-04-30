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В Гродно перенесут остановку на проспекте Я. Купалы, а с 1 мая пустят автобус на озеро Юбилейное
30.04.2020 13:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно на месяц остановку на проспекте Янки Купалы перенесут из-за ремонтных работ. А к озеру Юбилейному с 1 мая будет снова ездить автобус.
Из-за ремонтных работ временно с 9.00 4 мая до 17.00 4 июня переносятся остановки, расположенные на проспекте Янки Купалы:
Также гродненский автобусный парк сообщает, что 1 мая возобновляется движение по маршруту № 40Э «Молодежная улица — Юбилейное озеро». Правда, курсировать автобус будет только три раза в неделю — по средам, субботам и воскресеньям.
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В Гродно на месяц остановку по проспекту Янки Купалы перенесут из-за ремонтных работ. А к озеру Юбилейному с 1 мая будет снова ездить автобус.
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