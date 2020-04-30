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В Гродно перенесут остановку на проспекте Я. Купалы, а с 1 мая пустят автобус на озеро Юбилейное

30.04.2020 13:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно на месяц остановку на проспекте Янки Купалы перенесут из-за ремонтных работ. А к озеру Юбилейному с 1 мая будет снова ездить автобус.


Фото: Hrodna.life

Из-за ремонтных работ временно с 9.00 4 мая до 17.00 4 июня переносятся остановки, расположенные на проспекте Янки Купалы:

  • «Улица Фомичева» со стороны «Универсама «Брест» — на 50 метров вперед по ходу движения транспорта,
  • «Улица Фомичева» со стороны торгового центра «Магнит» — на 20 метров назад по ходу движения транспорта.

Также гродненский автобусный парк сообщает, что 1 мая возобновляется движение по маршруту № 40Э «Молодежная улица — Юбилейное озеро». Правда, курсировать автобус будет только три раза в неделю — по средам, субботам и воскресеньям.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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В Гродно на месяц остановку по проспекту Янки Купалы перенесут из-за ремонтных работ. А к озеру Юбилейному с 1 мая будет снова ездить автобус.
 
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