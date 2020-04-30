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Менял одежду и машины, снимал с них номера. В Гомеле будут судить грабителя банков

30.04.2020 13:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дело о нападении на два отделения банка в Гомельском районе передано в суд, рассказали TUT.BY в прокуратуре Гомельской области.


Фото: Елена Бычкова, TUT.BY

Напомним, 10 января неизвестный зашел в банк и, угрожая предметом, похожим на пистолет, приказал кассиру складывать деньги. В результате было похищено в эквиваленте около 11 тысяч белорусских рублей. 2 марта неизвестный зашел в одно из отделений банка в Бобовичах и потребовал у кассира деньги. Однако кассир не растерялась и нажала тревожную кнопку. Мужчина скрылся.

Уже тогда оперативники заподозрили — к обоим инцидентам причастен один человек. А 4 марта задержали и предполагаемого грабителя — 25-летнего гомельчанина.

Молодой человек тщательно продумывал планы ограблений: менял одежду и автомобили, с машин снимал номера. Кстати, во втором случае момент снятия номеров заметили местные жители, они же и рассказали об этом милиции. Оружие, которое он использовал при нападении, оказалось пластмассовыми игрушками.

Похищенные деньги, по словам задержанного, он потратил на погашение кредитов.

Родственники парня полностью возместили ущерб.

Судить молодого человека будут за разбой, совершенный повторно, с целью завладения имуществом в крупном размере.

 
 
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