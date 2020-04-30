В Гродно будут судить предпринимателя, который продавал белорусам больных или нечистопородных собак

Источник материала: Tut.by

В Гродно будут судить предпринимателя из Сморгонского района, который более шести лет вместо чистокровных немецких овчарок продавал людям метисов , то есть щенков-полукровок. Следствие шло с сентября 2019 года. Сейчас прокуратура Гродненской области передала в областной суд это уголовное дело, сообщает Генпрокуратура.



Фото: vk.com/club94342571

50-летнего Василия Тумаша обвиняют в покушении на мошенничество в крупном размере.

Следователи установили, что предприниматель с декабря 2012 года по июнь 2019 года занимался разведением собак, но вместо породистых продавал щенков-полукровок по цене 200−600 рублей за одного.

По материалам дела, обвиняемый знал, что щенки не относились к чистокровной породе и не имели племенной ценности.

Он намеренно продавал их в таком возрасте, когда визуально нельзя было определить принадлежность к определенной породе. Перед заключением сделки предприниматель убеждал каждого из покупателей, что документы о родословной он передаст через какое-то время, но этого не делал.

Мошенническим способом предприниматель получил около 17,5 тысячи рублей, также незаконно он получил еще 4,6 тысячи.

В деле более 250 потерпевших.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом.

Напомним, потерпевшие от действий сморгонского заводчика несколько лет назад создали группу во «ВКонтакте», где рассказывают о своих собаках и судах.

Истории людей были очень похожи: купленные у заводчика собаки оказывались больными и/или не соответствовали породе.

— Мы покупали «немецкую овчарку» у Тумаша. Но потом оказалось, что это просто помесь дворняги с «немцем». У нас есть все заключения кинологов, — рассказывала TUT.BY Анна из Лиды. — Моя мама писала ему расписку, но платить по ней не хотела, мотивируя тем, что нам продали непородистую собаку, и говорила, чтобы он ее забирал. Предприниматель подал на нас в суд, но тогда мы его выиграли. Это было в 2016 году.

Сам заводчик утверждал, что в его питомнике содержатся только чистокровные овчарки. Щенков предприниматель продавал чаще всего в рассрочку, однако люди, увидев, что собаки не соответствуют породе, переставали платить. Тогда Василий Тумаш подавал в суд на своих покупателей. Некоторые процессы даже выигрывал.

Были и встречные судебные претензии к предпринимателю.

Ольга Антропова из Волковыска купила собаку у сморгонского заводчика в 2017 году. Вскоре оказалось, что у животного серьезные заболевания — водянка и пороки сердца. Щенок в скором времени умер. Ольга подала в суд на продавца

— Мы подали в суд на заводчика за продажу некачественного товара — и выиграли дело. Правда, вмешалась прокуратура, потом дело пересматривалось в Гродно, но решение осталось прежним: предприниматель должен был выплатить нам около тысячи рублей — это стоимость собаки, пеня, траты на лекарства и моральный ущерб. Дело не в деньгах, а в справедливости, — рассказывала Ольга.