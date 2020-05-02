На рынке в Бресте начали продавать белорусскую клубнику. Сколько стоит?

Источник материала: Tut.by

На рынке в Бресте продают первую в этом сезоне белорусскую клубнику. Пока — тепличную. Цены разнятся от 5 до 12 рублей за килограмм.

Клубнику на рынок привезли из Каменецкого и Дрогичинского районов. Цена зависит от объема и вида ягод. В среднем килограмм ягоды отдают за 10 рублей, полкило — 5 рублей. Самая высокая цена — 12 рублей за кило. Мелкую ягоду нетоварного вида продают по 5 рублей за килограмм.

В прошлом году на минской Комаровке тепличную ягоду продавали с конца апреля . Килограмм стоил 11 рублей.

Клубничный сезон на Брестчине традиционно стартует во второй половине мая, когда идет массовый сбор грунтовой ягоды.