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На рынке в Бресте начали продавать белорусскую клубнику. Сколько стоит?
02.05.2020 08:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На рынке в Бресте продают первую в этом сезоне белорусскую клубнику. Пока — тепличную. Цены разнятся от 5 до 12 рублей за килограмм.
Клубнику на рынок привезли из Каменецкого и Дрогичинского районов. Цена зависит от объема и вида ягод. В среднем килограмм ягоды отдают за 10 рублей, полкило — 5 рублей. Самая высокая цена — 12 рублей за кило. Мелкую ягоду нетоварного вида продают по 5 рублей за килограмм.
В прошлом году на минской Комаровке тепличную ягоду
Клубничный сезон на Брестчине традиционно стартует во второй половине мая, когда идет массовый сбор грунтовой ягоды.
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