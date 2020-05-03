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Видеоролик юных борисовчан победил в престижном конкурсе

03.05.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В финале конкурса Минскую область представляли 8 учащихся 9-10 классов учреждений образования из Борисовского, Минского, Мядельского, Крупского и Солигорского районов.

Инновационные способы экономии электроэнергии, творческие проекты по продвижению рационального использования ресурсов учащиеся презентовали онлайн перед жюри, в состав которого вошли: доцент кафедры общей физики УО «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины», кандидат физико-математических наук Самофалов Андрей Леонидович, заведующий лабораторией ресурсного центра ЭкоТехноПарк-Волма Боечко Дмитрий Александрович и другие.

Поздравляем учащихся ГУО «Средняя школа № 7 г. Борисова» Илью Сухомлина и Елену Куракевич – победителей в номинации «Видеоролик эффективного и рационального использования энергоресурсов».

 
 
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