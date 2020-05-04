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Погода на неделю: в начале тепло, но с дождями. В конце - прохладно, но без дождей

04.05.2020 11:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В минувшие выходные дни в Беларуси наблюдалась довольно теплая, но неустойчивая погода. Под влиянием атмосферных фронтов прошли кратковременные дожди, местами прогремели грозы. Температурный фон оказался на 1-4 градуса выше климатической нормы. В начале текущей недели влияние фронтальных разделов будет сохраняться, поэтому ожидается неустойчивая и с дождями погода. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

5 мая, во вторник, ночью по юго-востоку страны, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха минимальная ночью +4...+10 °С, по юго-востоку до +13 °С; максимальная днем +14...+20 °С.

6 мая, в среду, очередная система атмосферных фронтов принесет на большую часть территории Беларуси дожди различной интенсивности. В дневные часы местами с грозами, в основном по западу страны, ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +4...+11 °С, максимальная днем +10...+17 °С, местами до +19 °С.

В четверг, 7 мая, фронтальные разделы будут медленно смещаться на восток, вслед за ними ожидается разрастание более прохладных воздушных масс. Ночью еще на большей части территории страны, днем местами, преимущественно по юго-востоку страны, пройдут кратковременные дожди. В ночные часы сохранится сильный порывистый ветер. Температура воздуха понизится и составит: минимальная ночью +2...+9 °С, максимальная днем всего +11...+18 °С.

В конце недели осадков прогнозируется немного, но погоду будут формировать поступающие прохладные воздушные массы. 

8 мая, в пятницу, преимущественно без осадков, только ночью по юго-востоку возможен кратковременный дождь. Температура воздуха минимальная ночью 0...+7 °С, при прояснениях до -2°С, максимальная днем +12...+19 °С.

 
 
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В минувшие выходные температурный фон оказался на 1−4 градуса выше климатической нормы. В начале текущей недели влияние фронтальных разделов будет сохраняться,...
 
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