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Первым на Сенненщине юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» получил Константин Павловский

04.05.2020 — Новости Общества | Голас Сененшчыны  
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Источник материала: Голас Сененшчыны

 Парадный пиджак с наградами ветеран надевает в особых случаях. В минувшую среду был именно такой: в гости к заслуженному сенненцу пришли председатель районного исполнительного комитета Игорь Мороз, заместитель председателя райисполкома Зоя Фомина, военный комиссар районного военного комиссариата Дмитрий Ерамков. А спустя некоторое время на том самом пиджаке появилась еще одна медаль, юбилейная, выпущенная к 75-летию Великой Победы.

  Первым на Сенненщине юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» получил Константин Павловский

 — Мы бесконечно благодарны Вам за  героизм, стойкость духа и любовь к Родине, которые помогли победить. Земной поклон ветеранам за все, что они сделали для фронта, для Победы, для восстановления и развития страны, укрепления ее независимости, благополучной и мирной жизни грядущих поколений, — искренне поблагодарил участника Великой Отечественной войны глава района, вручая ему памятную награду, а также ценные подарки.

  Первым на Сенненщине юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» получил Константин Павловский

А самое ценное для самого ветерана – возможность жить в мире и согласии. За которую он, его земляки, сослуживцы и весь наш народ заплатили слишком дорого.

   Дорогами войны Константин Павловский прошел от родного края до Дальнего Востока. В действующую армию был призван в 1944-м и служил до 1950 года. За солдатские мужество и отвагу награжден орденами Отечественной войны I и II степени. Ну а в общей сложности более двадцати наград уместились на его парадной одежде. И нынешняя юбилейная медаль для ветерана не менее ценна, чем военные.  

Первым на Сенненщине юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» получил Константин Павловский

Галина ЖУКОВА.

Фото автора.

 
 
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 Парадный пиджак с наградами ветеран надевает в особых случаях. В минувшую среду был именно такой: в гости к заслуженному сенненцу пришли председатель...
 
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