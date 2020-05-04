В Гродно на клумбы и цветники города высадят более 600 тысяч цветов

Источник материала: Tut.by

В первую неделю мая в Гродно начались традиционные работы по сезонному озеленению города. Часть первоцветов из теплиц уже пересадили. Еще январе в теплицах «Гроднозеленстроя» было посажено рекордное количество растений — более 600 тысяч. Многие из них уже зацвели и готовы к высадке в открытый грунт, сообщает телеканал «Гродно Плюс».



Фото: скрин с видео

В понедельник, 4 мая, специалисты «Гроднозеленстроя» начали посадку цветочной рассады на цветниках и клумбах города.

— В первую очередь работы ведутся на Кургане Славы, где появится памятная надпись из живых цветов. Также там будут установлены цветочные тематические конструкции, посвященные Дню Победы, — рассказала ландшафтный архитектор «Гроднозеленстроя» Татьяна Пашкевич.

Всего на памятную надпись на Кургане Славы уйдет более 16 тысяч растений. Помимо тематической композиции на Кургане, цветочные арт-объекты появятся и в десятках других точек Гродно. Еще в январе в теплицах «Зеленстроя» было посажено рекордное количество растений — более 600 тысяч. На данный момент большая часть из них уже зацвела, и готова к высадке в открытый грунт.

Бархатцы, бегонии, сурфинии и петунии неприхотливы, стойко переносят вредителей, и будут цвести вплоть до первых морозов.

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