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К акции "Беларусь помнит. Помним каждого" присоединились представители творческой интеллигенции
05.05.2020 13:16 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБеларусь готовится отпраздновать 75-летие Великой Победы. Как дань памяти подвигам участников тех событий в стране проходит масштабная акция "Беларусь помнит. Помним каждого". Сегодня к проекту присоединились представители творческой интеллигенции. Артисты Горьковского и Молодежного театров, руководитель Национального исторического музея возложили цветы к известному монументу "Танк-освободитель" у Дома офицеров в столице. Легендарный Т-34-85 - символ отваги и мужества советских воинов. В свое время боевая машина принадлежала экипажу Фроликова, который первым вошел в занятый немцами Минск в 1944 году.
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Беларусь готовится отпраздновать 75-летие Великой Победы. Как дань памяти подвигам участников тех событий в стране проходит масштабная акция "Беларусь помнит....
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