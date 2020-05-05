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К акции "Беларусь помнит. Помним каждого" присоединились представители творческой интеллигенции

05.05.2020 13:16 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь готовится отпраздновать 75-летие Великой Победы. Как дань памяти подвигам участников тех событий в стране проходит масштабная акция "Беларусь помнит. Помним каждого". Сегодня к проекту присоединились представители творческой интеллигенции. Артисты Горьковского и Молодежного театров, руководитель Национального исторического музея возложили цветы к известному монументу "Танк-освободитель" у Дома офицеров в столице. Легендарный Т-34-85 - символ отваги и мужества советских воинов. В свое время боевая машина принадлежала экипажу Фроликова, который первым вошел в занятый немцами Минск в 1944 году. 

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь готовится отпраздновать 75-летие Великой Победы. Как дань памяти подвигам участников тех событий в стране проходит масштабная акция "Беларусь помнит....
 
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