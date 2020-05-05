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МАРТ дал рекомендации по покупке товаров в интернет-магазинах

05.05.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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МАРТ дал рекомендации по покупке товаров в интернет-магазинах
Министерство антимонопольного регулирования и торговли дало рекомендации по покупке товаров в интернет-магазинах.

«Интернет-магазин должен быть зарегистрирован в торговом реестре Беларуси, а его доменное имя — в национальной доменной зоне «.by» и «.бел». Проверить регистрацию в реестре можно на сайте МАРТ. Реализация товара посредством социальных сетей и мессенджеров не допускается», — отметили в министерстве.

На главной странице сайта продавец должен довести до сведения потребителя на белорусском или русском языке информацию о себе. Среди необходимых данных — наименование организации, место нахождения, УНП; для ИП — ФИО, адрес, сведения о государственной регистрации и наименовании осуществившего ее органа. Также должны быть указаны режим работы интернет-магазина, дата его регистрации в торговом реестре, способы оплаты товаров и их доставки.

«Взимание дополнительной платы за выдачу товара в месте, определенном продавцом, является неправомерным, так как дополнительные услуги по доставке при этом потребителю не оказываются», — подчеркнули в МАРТ.

При выборе товаров необходимо внимательно ознакомиться с информацией на сайте интернет-магазина. Должно быть указано наименование товара, изготовителя, поставщика, ремонтной организации, уполномоченной на устранение недостатков товара и его техническое обслуживание, место их нахождения, гарантийный срок, если он установлен, страна происхождения товара, цена в белорусских рублях, условия оплаты доставки. Если товар был в употреблении, был конфискован или обращен в доход государства иным способом, либо если в нем устранялись недостатки — такая информация обязательно должна быть размещена на сайте интернет-магазина.

Дополнительно могут устно предоставляться сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров, рекомендации или ограничения по использованию, наименование и местонахождение юрлица, уполномоченного на доставку, установку, подключение и наладку, количество и комплектность товара, сведения о классах энергоэффективности. По требованию потребителя эта информация сообщается в письменной форме способом, определенным соглашением сторон.

«При покупке товара в интернет-магазине рекомендуется сохранять адрес интернет-страниц, на которых размещена информация о продавце и купленном товаре», — отметили в МАРТ.

Расчет за товар осуществляется в наличной и безналичной формах. Продавец обязан предоставить потребителю право выбрать форму оплаты. Запрещено устанавливать в отношении одного вида товаров различные цены в зависимости от этого. При этом можно устанавливать скидки, иные формы стимулирования реализации товаров, а также расчетов в безналичной форме. Кроме того, интернет-продавец обязан использовать кассовый аппарат.

При получении товара рекомендуется сопоставить информацию, размещенную на сайте, с данными в документах на приобретенный товар (технический паспорт, гарантийные талоны). Перед подписанием документов (акт приема-передачи товара, гарантийный талон и др.) необходимо внимательно их прочитать. Также следует осмотреть товар на наличие видимых дефектов по внешнему виду и проверить его работоспособность. Курьер обязан выдать покупателю необходимые документы и кассовый чек.

«Если курьер торопится и отказывается продемонстрировать вашу покупку, отказывается вскрыть герметичную упаковку для осмотра или демонстрации в действии, лучше откажитесь принимать товар. При этом сделайте в сопроводительных документах отметку об отказе курьера в проведении проверки качества товара (внешнего осмотра, демонстрации работоспособности)», — рекомендовали в МАРТ.

По информации БелТА

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