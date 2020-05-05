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Как оцениваю специалисты цифры по коронавирусу в Беларуси. Интервью с Ириной Глинской
05.05.2020 22:36 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЦифры статистики. Как их оценивают специалисты, какие делают прогнозы?
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Цифры статистики. Как их оценивают специалисты, какие делают прогнозы? На вопросы "Панорамы" ответила заместитель главного врача Белорусского центра...
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