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Президент подписал указ об организации вступительной кампании
07.05.2020 13:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСовсем немного времени осталось до начала вступительной кампании 2020. Сегодня Александр Лукашенко подписал указ о ее организации. Согласно документу, создана госкомиссия по контролю за ЦТ. В ее состав включены члены правительства и Совета Республики, депутаты Палаты представителей, руководители органов госуправления, представители общественных организаций. Председателем назначен заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Главные задачи госкомиссии - проконтролировать ЦТ, создать равные условия для абитуриентов. Также контролеры отвечают за освещение ЦТ в СМИ и, конечно же, за прием граждан по всем вопросам предстоящей кампании.
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Совсем немного времени осталось до начала вступительной кампании 2020. Сегодня Александр Лукашенко подписал указ о ее организации. Согласно документу, создана...
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