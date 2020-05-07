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Организатором акции является ГБУК «Самарская областная детская библиотека». Ее цель — воспитание гражданственности и патриотизма у детей и подростков на примере лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной войне. Для учащихся 1 - 4 классов ГУО «Забашевичская средняя школа Борисовского района» прошли громкие чтения. Ребята познакомились с книгой «Юные герои Великой Отечественной войны» и узнали о бессмертном подвиге Марата Казея, которому 9 мая 1965 года было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

К Международной акции присоединилась и сельская библиотека-клуб №8 д. Б. Уходода. Ученики 2 класса ГУО «Большеухолодского УПК детский сад - средняя школа Борисовского района» узнали о событиях Великой Отечественной войны из книг серии «История для школьников»: «Юные герои Великой Отечественной войны», Б. Долготович «Шли по войне девчата». Библиотекарь Надежда Владимировна Матюшонок прочитала вслух рассказ о юном герое Великой Отечественной войны Николае Гойшике. Ребята узнали, как дети войны становились взрослыми и делили со старшими всю тяжесть жизни военных лет. Наши юные современники должны знать правду о страшной войне, помнить и чтить подвиг дедов и прадедов, понимать, как тяжело далась Победа, как отважно защищали свою Родину советские люди.

По предложению Самарской областной детской библиотеки, детский отдел центральной библиотеки им. И.Х. Колодеева также принимает участие в ХI Международной акции «Читаем детям о войне».

Самой действенной и эффективной формой в проведении патриотических мероприятий являются чтение и обсуждение прочитанного.

Во время проведения акции наши читатели смогут познакомиться со сборником русских и белорусских писателей «Детство в солдатской пилотке». Эта книга — о военном детстве мальчишек и девчонок, на судьбу которых пришлась война. Она позволит лучше понять весь трагизм войны, невосполнимую потерю прекрасного мира детства. Это и дань памяти и уважения благодарных потомков тем, кто подарил нам мирную жизнь.

Библиотекарь-краевед детского отдела Алла Смирнова прочитала произведение известного белорусского писателя Михася Лынькова «Васильки».

К проведению акции подготовлена выставка «Читать, знать, помнить», созданы электронные презентации «Борисов в пламени войны», «И дети тоже победили в той войне».

Сотрудники детского отдела приняли самое активное участие в проведении мероприятия и подготовили для детей рекомендательные списки литературы о войне: «Рядом с отцами», «Детство, опаленное войной».

Приближается великий праздник – День Победы. Чем дальше уходят в прошлое грозные годы войны, тем больше ощущается величие и значение той Победы, которая ценой неимоверных усилий далась белорусскому народу.