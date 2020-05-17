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О важных событиях в стране и мире смотрите сегодня в "Главном эфире"

17.05.2020 12:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

О том, как иностранцы пережидают массовые локдауны у нас в Беларуси, а также о других важных событиях в стране и мире смотрите сегодня в "Главном эфире".
 
 
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О том, как иностранцы пережидают массовые локдауны у нас в Беларуси, а также о других важных событиях в стране и мире смотрите сегодня в "Главном эфире".
 
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