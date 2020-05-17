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В Хатыни появилась аллея памяти от военнослужащих и ветеранов
17.05.2020 12:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ память о войне и людях, которые погибли. На территории
После закладки аллеи гости возложили цветы к
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В память о войне и людях, которые погибли. На территории мемориального комплекса "Хатынь" заложили аллею памяти. По словам военных, в год 75-летия Великой Победы она...
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