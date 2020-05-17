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В Хатыни появилась аллея памяти от военнослужащих и ветеранов

17.05.2020 12:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В память о войне и людях, которые погибли. На территории мемориального комплекса "Хатынь" заложили аллею памяти. По словам военных, в год 75-летия Великой Победы она станет символом торжества мира над войной. В закладке аллеи участвовали разные поколения защитников Отечества: курсанты, действующие офицеры, представители Белорусского союза офицеров. Верность традициям и преемственность поколений - это то, чем может гордиться современная белорусская армия.
После закладки аллеи гости возложили цветы к скульптуре Непокоренного человека.

 
 
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В память о войне и людях, которые погибли. На территории мемориального комплекса "Хатынь" заложили аллею памяти. По словам военных, в год 75-летия Великой Победы она...
 
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