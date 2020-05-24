Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларусь в последние дни мая придет долгожданное тепло В Беларусь с Западной Европы устремились теплые воздушные массы. И, наконец, в последние дни мая к нам придет долгожданное тепло. Правда, неделя начнется с дождей. В...

В Беларусь с Западной Европы устремились теплые воздушные массы. И, наконец, в последние дни мая к нам придет долгожданное тепло. Правда, неделя начнется с дождей. В некоторых районах ожидаются грозы и порывистый ветер. Ночью и утром слабый туман. Температура будет до плюс 19.