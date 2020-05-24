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В Беларусь в последние дни мая придет долгожданное тепло
24.05.2020 12:53 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларусь с Западной Европы устремились теплые воздушные массы. И, наконец, в последние дни мая к нам придет долгожданное тепло. Правда, неделя начнется с дождей. В некоторых районах ожидаются грозы и порывистый ветер. Ночью и утром слабый туман. Температура будет до плюс 19.
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В Беларусь с Западной Европы устремились теплые воздушные массы. И, наконец, в последние дни мая к нам придет долгожданное тепло. Правда, неделя начнется с дождей. В...
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