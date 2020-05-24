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На севере Беларуси перекрыт рекорд холода 40-летней давности

24.05.2020 13:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Очередные рекорды холода перекрыты на белорусских метеостанциях, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.

В ночь на 24 мая в Езерище на севере Витебской области температура воздуха опустилась до 1,6 градуса мороза. Прежний локальный антирекорд составлял 0,2 градуса ниже нуля и был зафиксирован в 1980 году.

В Мстиславле (Могилевская область), где наблюдения ведутся всего 12 лет, также обновился ночной минимум — плюс 3,1 градуса (7,8 в 2009 году).

Антирекорд ночи для всей территории страны — минус 2,6 градуса (Октябрь, Гомельская область, 24 мая 1980 года).

Абсолютные минимумы обновляются четыре ночи подряд: 21 мая — в Слуцке (-0,2 градуса против +0,6 в 2002 году) и Мстиславле (+2,4 против +8 в 2018-м), 22 и 23 мая — в Мстиславле (+1,5 против +5,4 в 2017-м и +4,2 против +8,4 в 2018-м).

С начала мая на белорусских метеостанциях обновлено 30 рекордов холода (1, 13, 15, 16, 19, 21−24 мая), с начала весны — 53 (помимо майских — 31 марта, 1, 12, 26−28 и 30 апреля). В то же время перекрыто 166 температурных максимумов (1−5, 7, 8, 16, 18, 19, 27−29 марта, 7 и 13 апреля, 11 мая).

 
 
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Очередные рекорды холода перекрыты на белорусских метеостанциях, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных...
 
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