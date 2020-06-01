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Весь класс пошил себе одинаковые маски для последнего звонка. Вот как это выглядит
01.06.2020 12:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В гимназии № 2 города Слуцка последний звонок прошел эффектно — это
В слуцкой гимназии № 2 в этом году 20 выпускников — всего один класс. Еще с 1 сентября этого учебного года одна из мам ребят регулярно фотографировала их во время учебного года, чтобы задокументировать моменты знакового школьного года для своих детей. Поэтому было понятно, что и последний звонок без фото не обойдется.
Только о том, что снимки будут с актуальными аксессуарами, сами школьники до последнего не подозревали:
— О том, что у нас будет такая необычная фотосъемка, мы даже не догадывались, рассказала ученица класса Настя. — Маски были подарком от родительского комитета, и мы были очень удивлены, когда они вручили нам пакетики с масками и перчатками.
Как отметила девушка, родители в их классе любят делать сюрпризы, поэтому никто против масок не был — надели все. Взрослые тоже единогласно поддержали идею родительского комитета. Ученикам вручили пакетики 29 мая — накануне последнего звонка.
По словам одноклассницы Даши, такие маски во всем городе Слуцке были только у них в гимназии:
— Родители покупали маски в обычном магазине «Мила», а уже надписи «Выпуск-2020» и «11» делали в Слуцке на заказ. Потом мама одной из выпускниц лично нашивала эти надписи на маски вручную.
— Вся работа была проделана за 3−4 дня до нашего последнего звонка, — добавляет Сабина.
Классный руководитель и преподаватель истории Елена Адамовна Оржинская рассказывает:
— Вместо последнего звонка у нас был последний, прощальный урок с детьми. Прошел он в теплой обстановке, в семейном кругу. У меня дети — сами по себе праздник, поэтому и на этом пустом месте они смогли его сделать, вместе со своими родителями.
Елена Адамовна подчеркнула, что выпускной у ребят состоится, причем «на уровне»: с красной дорожкой и даже голубями. Но при этом общегородского шествия и других мероприятий не будет. Хотя преподаватель уверена: ее ученики с удовольствием бы поучастdовали.
— Изначально мы немного переживали, но знали точно: родители сделают все возможное, чтобы такая эпидемиологическая обстановка стала нашим плюсом. Наш класс всегда был особенным: отличался своей оригинальностью, вот и в этот раз отличились, — говорит Настя. Даша дополняет: — Когда я только узнала, что у нас не будет выпускного, я расстроилась. Но родительский комитет сказал, что это будет особенный выпуск.
Сабина тоже уверена: «особенный» год — это скорее изюминка, нежели изъян. Хотя девушка признается, что сначала паниковала:
— Но с паникой мы быстро справились. Родители изо всех сил стараются сделать этот выпуск шикарным. Мне иногда кажется, что они хотят его больше нас, — улыбается Сабина. — В общем, решили «переиграть» ситуацию и взять креативом.
Вообще, Елена Адамовна признается, что этот класс стал ее кусочком счастья, и говорит: семь лет с ребятами пролетели как полгода.
— Этих детей не любить невозможно! Родители у них еще с 5 класса были во всем заинтересованы и вкладывали душу. Мы с ними были в унисон: я здесь, была мамой требовательной, а они — дома. Дети ответственные, исполнительные, культурные — их ждет светлое будущее. Из 20 человек могло быть 10 медалистов, но они более творческие, так что решили: отметки — не главное. Получилось, что на 9−10 закончили четыре ученика в классе. Я вообще такая, более строгая, но с ними стала добрая, — смеется учитель.
Кстати, насчет предстоящих экзаменов ее ученики не волнуются:
— Экзаменаторы будут в масках, а мы сидеть будем по одному в шахматном порядке. Что касается учеников, они сами решают, приходить в маске или нет, — объяснили ученицы.
Сегодня, 1 июня, выпускники сдают математику.
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Идея с расшитыми масками принадлежала родителям, и для самих учеников это был сюрприз.
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