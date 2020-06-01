Лето придет. Но к концу недели

Источник материала: Tut.by

В истории метеорологических наблюдений прошедший май запомнится как холодный месяц. Среднемесячная температура воздуха по стране оказалась на 2−3 градуса ниже климатической нормы — так холодно в мае последний раз было в 1999 году. А календарное лето стартовало совершенно нелетней погодой. Прошедшей ночью минимальная температура была +5…10, сегодня в середине дня ожидается всего +12…17°С.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

2 июня, во вторник, погодные условия будут определять атмосферные фронты от очередного южного циклона с центром над юго-востоком Беларуси. При такой ситуации в атмосфере погода также будет мало похожа на летнюю — скорее на осеннюю. Ожидается преобладание облачной дождливой погоды. Местами прогнозируются сильные дожди. Температура воздуха минимальная ночью +5…10, максимальная днем +10…16°С. Ощущение холода усилит порывистый северный, северо-восточный ветер.

В среду и четверг, 3 и 4 июня, Беларусь будет находиться под влиянием атмосферных фронтов и в прохладной воздушной массе.

Поэтому 3 июня облачно с прояснениями. Во многих районах время от времени будут идти дожди. Днем местами возможны грозы. Ветер восточной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +4…9°С, днем +11…18°С.

4 июня по-прежнему будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +4…10°С, днем +13…18°С, местами до +20°С.

В конце недели при южном, юго-восточном ветре в разрывах туч все чаще начнет выглядывать солнце, и температура начнет повышаться, что приведет к восстановлению июньского температурного режима. К выходным в разгар дня во многих районах ожидается около +20°С, местами при длительных прояснениях воздух будет прогреваться до +22…25°С. Ночью местами, днем на большей части территории страны ожидаются короткие летние дожди — в дневные часы в отдельных районах под аккомпанемент гроз.