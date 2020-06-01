«За несколько часов президент предупреждает». Какой конфликт с милицией связан с задержанием Тихановского

Источник материала: Tut.by

Помните, как, выступая в пятницу на МТЗ, Александр Лукашенко рассказал о том, что Тихановский и его «крутые на джипах» оскорбили милиционера? «Рисковые люди, я бы на их месте с милицией поаккуратнее был. Это же корпоративный народ. Найдет возможность, так ответит». Поначалу мало кто понял, о чем говорил президент, но во вчерашнем «Главном эфире» на «Беларусь 1» показали момент, который мог стать триггером брутального задержания блогера и соратников в Гродно.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

«Интересно, что за несколько часов до этого [начала пикета по сбору подписей за Тихановскую в Гродно и последующих задержаний] президент, общаясь с рабочими МТЗ, можно сказать, предупреждает: „Ребята, не провоцируйте. Особенно людей в погонах“», — вещает в «Главном эфире» ведущий Сергей Гусаченко.

Вот тот самый момент конфликта.

— Недавно мне пресс-секретарь доложила: милиционера оскорбил [участник пикета], когда ему сделал замечание. Они приезжают крутые, на джипах все — по 10−12 машин. В чужой город приехали, выстроились и пошли по площадям, улицам. На этого пацаненка [сотрудника милиции] навалились. Он, наверное, только в этом году пришел на работу, чей-то же ребенок. Что ты на него накатываешь. И потом, рисковые люди, я бы на их месте с милицией поаккуратнее был. Это же корпоративный народ. Найдет возможность, так ответит. Мне уже нелегко приходится, сдерживая их. Нарываются. Провокация — это лучшая реклама. Они это так понимают, — сказал 29 мая на МТЗ Лукашенко.

Корреспондент TUT.BY Анжелика Василевская присутствовала при этом инциденте — упоминание о нем есть в репортаже TUT.BY о сборе подписей в Могилеве 27 мая.

Экипаж ехал по улице Первомайской, напротив горисполкома включил проблесковые маячки, развернулся через двойную сплошную и подъехал к автомобилю, который стоял на остановке общественного транспорта с включенной «аварийкой».

Сергей Тихановский увидел этот маневр и подошел к инспектору. Тот объяснил, что подъехал проверить документы у водителя, который проигнорировал знак «Остановка, стоянка запрещена». Блогер возмутился:

— Да вы сами нарушили! Пересекли двойную сплошную! Стыдно так делать! Отпустите человека.

И «человека отпустили» — экипаж ГАИ уехал.

Что потом случилось в Гродно?

Напомним, вечером 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей задержали блогера Сергея Тихановского и еще девять человек. Тихановский шел среди людей, когда его за рукав стала хватать женщина с криками: «Сергей, подождите». Ее смогли оттеснить сторонники Тихановского. Сам блогер назвал ее провокатором.

Тут же на площади появились два милиционера, один из них представился участковым инспектором. Бросавшаяся на Тихановского женщина стала жаловаться, что тот отказался отвечать на ее вопросы. Милиционеры пытались задержать Тихановского, толпа стала оттеснять блогера от них. В какой-то момент один из правоохранителей оказался на асфальте. Послышались милицейские свистки. Люди стали советовать: «Сергей, уходи», но Тихановский спокойно отвечал, что ничего не нарушает.

В этот момент на площади появились омоновцы, которые и задержали блогера. Задержанных отвели в микроавтобус. Люди пытались не дать ему уехать, в толкотне даже выломали дверцу, но милиции удалось увезти блогера.