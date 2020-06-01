В Гомеле вынесли приговор убийце матушки из Озаричей. Сидеть ему дольше, чем он пока прожил

Источник материала: Tut.by

В Гомельском областном суде подошли к концу слушания дела о жестоком убийстве жены православного священника из Озаричей. Сегодня обвиняемому — жителю Калинковичского района Виктору Морозову вынесли приговор — 24 года усиленного режима.



Фото: Елена Бычкова

Молодому человеку 23. Его обвиняют в разбое с проникновением в жилище, убийстве с особой жестокостью и угоне. Гособвинитель попросил назначить ему 25 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

В своем последнем слове Морозов просил суд не наказывать его строго, так как умысла убивать у него не было.

— Я сожалею о том, что сделал, что все так произошло, я очень об этом сожалею. Свои молодые годы проведу в тюрьме. Прошу не наказывайте меня сильно. Я не хотел, поймите, убивать. — плакал в суде обвиняемый.

Напомним , тело жены священника с ножевыми ранениями нашли в доме в городском поселке Озаричи Калинковичского района утром 2 октября 2019 года. Сначала по подозрению в жестоком убийстве милиция задержала 47-летнего мужа убитой — батюшку местного храма, но потом оперативники вышли на след другого человека.

Как позже установило следствие, 1 октября прошлого года 23-летний житель деревни Вязовица, находился в тот день в поселке Озаричи и работал в местном храме. После окончания трудового дня молодой человек созвонился со своей девушкой. Они поссорились, он выпил, после чего решил угнать принадлежавший батюшке Volkswagen Transporter. Морозов пошел к дому настоятеля храма, там попытался завести автомобиль. На шум вышла матушка. Обвиняемый ударил женщину ножом и проник в дом и там стал избивать ее (по данным следствия, молодой человек нанес жертве не менее 62 ударов ножом, руками, ногами и тупыми предметами). Супруг все это время крепко спал, так как накануне выпил. Женщина от полученных травм умерла. А молодой человек забрал ключи от автомобиля, 20 долларов, тысячу российских рублей, смартфон и уехал. На молочно-товарной ферме в родной деревне наехал на мусорный контейнер, о ДТП стало известно милиции.

Вскоре эксперты установили, что изъятый с места происшествия след участка ладони совпал со следами ладоней парня из Вязовицы. На следующий день, 3 октября, Морозов был задержан. Позже у него нашли клинок ножа, рукоятка которого была ранее обнаружена у дома матушки.