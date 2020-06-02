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Первым секретарем Глусского районного комитета общественного объединения «БРСМ» избрана Анна Мартынова. XI пленум районной организации состоялся 29 мая в конференц-зале районного историко-краеведческого музея. Пленум проходил в узком формате, в его работе участвовали заместитель председателя Глусского райисполкома Дмитрий Тимченко, председатель районного Совета депутатов Вячеслав Асташевич, председатель районного совета Белорусской республиканской пионерской организации Светлана Коржнёва, члены районного комитета ОО «БРСМ» и секретари первичных организаций. Главный вопрос повестки дня — избрание первого секретаря.







Несколько месяцев Анна Мартынова руководила райкомом БРСМ в должности исполняющей обязанности первого секретаря, до этого четыре года была главным бухгалтером районного комитета молодежной организации. Предлагая утвердить ее кандидатуру на должности первого секретаря райкома БРСМ, Дмитрий Тимченко подчеркнул, что Анна Юрьевна — человек ответственный, целеустремленный, со значительным багажом знаний и опыта за плечами, необходимым для успешной реализации молодежной политики. С участием БРСМ проходят важнейшие общественно-политические события, эта организация — не холодный отголосок советского прошлого, как некоторые считают, отметил Дмитрий Игоревич, она развивается, ищет новые формы и методы работы. Сегодня очень важно заинтересовывать молодежь, привлекать в ряды БРСМ, закреплять молодые кадры в районе, чтобы им было интересно жить и работать здесь.

Единогласным голосованием Анна Мартынова была избрана первым секретарем районного комитета БРСМ. Она поблагодарила присутствующих за оказанное ей доверие и поддержку. «Сегодня в структуре районной организации ОО «БРСМ» — 42 первички, которые объединяют в своих рядах 537 молодых людей, — отметила в своем выступлении Анна Юрьевна. — У нас есть над чем работать, к чему стремиться, будем и дальше наращивать свой потенциал, сообща придумывать и реализовывать интересные идеи, полезные для себя и для всего общества».

Анна АВТУХОВА

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