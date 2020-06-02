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Не больше трех хвостов

Воспитание

Нюансы

Взрослые собаки не всегда готовы ладить

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси разработали проект новых правил обращения с домашними питомцами Тема достаточно спорная, и сейчас мы узнаем, как оценивает предлагаемые нововведения общественность. - Планируют ограничить количество разрешенных на одну...

Тема достаточно спорная, и сейчас мы узнаем, как оценивает предлагаемые нововведения общественность.Новый проект постановления включает требования по содержанию и отлову питомцев. Мы решили пообщаться с экспертами по вопросу разрешаемого количества домашних питомцев на одну квартиру. Планируется, что число не должно превышать трех хвостов. Чтобы узнать мнения профессионалов, для начала мы отправились в Белорусское общественное спортивное кинологическое объединение.В кинологическом объединении уверяют: для того чтобы воспитать социально адаптированную собаку, необходимо дать псу серьезное воспитание и дрессировку. А вот собаки, которые растут среди множества других псов, учатся так называемому звериному языку общения и привыкают к другим нормам. Мнения на этот счет у зоозащитников, однако, очень разные.А вот кинологи нам рассказали, что есть очень много нюансов, которые нужно учитывать при выборе второго или третьего питомца.Если планируете заводить вторую собаку, кинологи советуют следующее: если у вас старшее животное, лучше завести щенка и наоборот: щенку в качестве друга и наставника можно взять взрослую собаку. Также можно взять двух совсем юных щенков. А вот взрослые собаки не только делить территорию не готовы, но даже ладить хотят не всегда. Кай и Бари, например, несмотря на регулярное посещение совместных занятий и прогулок, предпочитают друг друга игнорировать.Мнения мы узнали разные и, очевидно, что существует множество аспектов, которые необходимо учитывать при воспитании и содержании питомцев, но самое главное - оставаться гуманными по отношению к нашим четвероногим друзьям!