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В Беларуси разработали проект новых правил обращения с домашними питомцами

02.06.2020 20:20 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Тема достаточно спорная, и сейчас мы узнаем, как оценивает предлагаемые нововведения общественность.

- Планируют ограничить количество разрешенных на одну жилплощадь. Как вы к этому относитесь?

- Я хорошо отношусь. Смотря, какие хозяева. 
- Наверное, положительно, потому что они все-таки живут в квартирах, другим людям могут мешать, если их большое количество. 
- Все зависит от достатка хозяев. Если они могут прокормить, то тогда не надо ограничивать.

Не больше трех хвостов

Новый проект постановления включает требования по содержанию и отлову питомцев. Мы решили пообщаться с экспертами по вопросу разрешаемого количества домашних питомцев на одну квартиру.  Планируется, что число не должно превышать трех хвостов. Чтобы узнать мнения профессионалов, для начала мы отправились в Белорусское общественное спортивное кинологическое объединение.

Евгений Кобец, председатель Белорусского общественного спортивного кинологического объединения: "Обычно здравомыслящие люди  держат определенное количество собак. Если квартира не позволяет иметь двух собак, не ведут они туда. То есть, если у нас собаки мешают людям или коты, естественно, кто этим занимается? Участковые и  органы ЖЭСа". 
 

Воспитание

В кинологическом объединении уверяют: для того чтобы воспитать социально адаптированную собаку, необходимо дать псу серьезное воспитание и дрессировку. А вот собаки, которые растут среди множества других псов, учатся так называемому звериному языку общения и привыкают к другим нормам. Мнения на этот счет у зоозащитников, однако, очень разные.

Ольга Барабанщикова, зоозащитник: "У меня у самой  пять собак, до недавнего времени было шесть, одну удалось пристроить. Только хозяева могут решать, сколько питомцев у них должно быть. Конечно, я не поддерживаю людей, у которых 20, 30 котов или собак, которых они в принципе не могут содержать, и стоит вонь, как я знаю, они не могут правильно убирать свою территорию. Но это крайние случаи, их очень мало. Практически у всех волонтеров, у тех, кто спасает животных, больше чем два или три хвостика".
 

Нюансы

А вот кинологи нам рассказали, что есть очень много нюансов, которые нужно учитывать при выборе второго или третьего питомца.

Татьяна Лычук, кинолог: "В первую очередь, собаки - это животные социальные. Естественно, одиночество для таких животных в тягость. Когда мы берем собачку в семью, предполагается, что мы ей предоставим это социальное общение. С другой стороны, собаки - животные территориальные. Не каждая собака, которая жила одна,  будет рада, если у нее в доме появится конкурент". 

Взрослые собаки не всегда готовы ладить

Если планируете заводить вторую собаку, кинологи советуют следующее: если у вас старшее животное, лучше завести щенка и наоборот: щенку в качестве друга и наставника можно взять взрослую собаку. Также можно взять двух совсем юных щенков. А вот взрослые собаки не только делить территорию не готовы, но даже ладить хотят не всегда.  Кай и Бари, например, несмотря на регулярное посещение совместных занятий и прогулок, предпочитают друг друга игнорировать. 

Татьяна Белая, кинолог: "Здесь очень индивидуально все. Есть люди, которые, скажем так, коллекционируют животных; есть те, кто несет за них ответственность; есть те, кто спасает животных, пристраивает их, ищет им новые семьи. Здесь нужно каждую ситуацию отдельно рассматривать".

Мнения мы узнали разные и, очевидно, что существует множество аспектов, которые необходимо учитывать при воспитании и содержании питомцев, но самое главное - оставаться гуманными по отношению к нашим четвероногим друзьям!

 
 
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Тема достаточно спорная, и сейчас мы узнаем, как оценивает предлагаемые нововведения общественность. - Планируют ограничить количество разрешенных на одну...
 
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