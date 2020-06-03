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"На контроле Президента". Мосты. Смотрите сегодня после "Панорамы"

03.06.2020 09:22 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Мост в Славгородском районе намерены открыть 3 Июля. Об этом корреспондентам Агентства теленовостей рассказал генеральный директор РУП "Могилевавтодор". Какие еще путепроводы будут сданы в эксплуатацию в ближайшее время, последние тенденции мостостроения в Беларуси и как выполняются поручения Президента по реконструкции проблемных объектов?  Корреспонденты Агентства теленовостей расскажут сегодня в новой серии проекта "На контроле Президента".

 
Теги: Новости
 
 
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Мост в Славгородском районе намерены открыть 3 Июля. Об этом корреспондентам Агентства теленовостей рассказал генеральный директор РУП "Могилевавтодор". Какие еще...
 
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