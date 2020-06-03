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Минск вошел в топ-3 самых велосипедных городов СН

03.06.2020 16:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Список подготовлен ко Всемирному дню велосипеда. В первую тройку также вошли Москва и Санкт-Петербург. 

Рейтинг составлен по результатам исследования длины городских велодорожек и велополос, а также велосипедных маршрутов и числа прокатных велосипедов на велостанциях.

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Список подготовлен ко Всемирному дню велосипеда. В первую тройку также вошли Москва и Санкт-Петербург.  Рейтинг составлен по результатам исследования длины...
 
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