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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минск вошел в топ-3 самых велосипедных городов СН Список подготовлен ко Всемирному дню велосипеда. В первую тройку также вошли Москва и Санкт-Петербург. Рейтинг составлен по результатам исследования длины...

Список подготовлен ко Всемирному дню велосипеда. В первую тройку также вошли Москва и Санкт-Петербург.Рейтинг составлен по результатам исследования длины городских велодорожек и велополос, а также велосипедных маршрутов и числа прокатных велосипедов на велостанциях.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите