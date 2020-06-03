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Минск вошел в топ-3 самых велосипедных городов СН
03.06.2020 16:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСписок подготовлен ко Всемирному дню велосипеда. В первую тройку также вошли Москва и Санкт-Петербург.
Рейтинг составлен по результатам исследования длины городских велодорожек и велополос, а также велосипедных маршрутов и числа прокатных велосипедов на велостанциях.
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Список подготовлен ко Всемирному дню велосипеда. В первую тройку также вошли Москва и Санкт-Петербург. Рейтинг составлен по результатам исследования длины...
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