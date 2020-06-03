Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Больница скорой медицинской помощи в Минске возвращается к привычному режиму работы Напомним, с 9 апреля одно из отделений БСМП было перепрофилировано в инфекционное. Стационарно пациентов с COVID-19 там принимали чуть меньше месяца. В приемном...

Напомним, с 9 апреля одно из отделений БСМП было перепрофилировано в инфекционное. Стационарно пациентов с COVID-19 там принимали чуть меньше месяца. В приемном отделении была организована красная зона с отдельным входом. Именно так, минуя общие холлы с незаболевшими, пациенты с COVID-19 и попадали в стационар.Отметим, перед приемом пациентов, которые не больны COVID-19, все помещения корпуса были полностью обработаны.