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Больница скорой медицинской помощи в Минске возвращается к привычному режиму работы
03.06.2020 15:56 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНапомним, с 9 апреля одно из отделений БСМП было перепрофилировано в инфекционное. Стационарно пациентов с COVID-19 там принимали чуть меньше месяца. В приемном отделении была организована красная зона с отдельным входом. Именно так, минуя общие холлы с незаболевшими, пациенты с COVID-19 и попадали в стационар.
Отметим, перед приемом пациентов, которые не больны COVID-19, все помещения корпуса были полностью обработаны.
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Напомним, с 9 апреля одно из отделений БСМП было перепрофилировано в инфекционное. Стационарно пациентов с COVID-19 там принимали чуть меньше месяца. В приемном...
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