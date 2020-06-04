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ТРК «Пинск» наградили за освещение деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям

04.06.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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ТРК «Пинск» наградили за освещение деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям
Завершился областной этап творческого конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском ГРОЧС.

Первый заместитель начальника Пинского горрайотдела по ЧС Владимир Рябых для награждения лауреатов конкурса посетил телерадиокомпанию «Пинск» и в присутствии коллектива поздравил специального корреспондента телеканала Владимира Городнюка, пожелав ему творческих успехов, новых идей в формировании у населения культуры безопасности жизнедеятельности.

В номинации «За оперативность и объективность» Владимир Городнюк занял 2 место на областном этапе конкурса и был награжден дипломом Брестского областного управления МЧС. Такой награды Владимир удостаивается второй год подряд. Свои материалы, видеорепортажи и даже отдельные программы были направлены и на республиканский конкурс. Работники Пинского горрайотдела по ЧС пожелали ему победы и в республиканском этапе конкурса.

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