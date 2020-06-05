Что включает в себя медицинская реабилитация пациентов с пневмониями и СOVID-19

Источник материала: Tut.by

Минздрав 3 июня выпустил изменения в приказ по реабилитации пациентов с пневмониями, вызванными COVID-19. Реабилитация помогает снизить вероятность возможных осложнений. Кто на нее может рассчитывать и на каком этапе?



Фото: Reuters

Медицинскую реабилитацию проходят пациенты, у которых стабилизировались жизненно важные функции органов и систем организма в остром и восстановительном периодах заболевания, а также ее могут проводить пациентам с последствиями заболевания. Во время реабилитации занимаются не только лечебной физкультурой, проводят эрготерапию, аппаратную физиотерапию, делают массаж и прибегают к психотерапии.

У реабилитации несколько этапов и в зависимости от состояния здоровья пациента и возможностей здравоохранения человек может пройти один или несколько из них.

Например, есть лечебно-реабилитационный этап. Его проводят в остром периоде заболевания в отделении интенсивной терапии и реанимации пациентам с тяжелой пневмонией, вызванной COVID-19, в стационарных (общесоматических) отделениях больниц пациентам с нетяжелой ковидной пневмонией, а также после перевода пациента из отделения интенсивной терапии и реанимации. В отделении реанимации реабилитация включает использование прон-позиции (лежа на животе до 8−16 часов в сутки), профилактику пролежней, диетотерапию. Если человек не на ИВЛ, а на кислородной поддержке, то и дыхательную гимнастику, психотерапию.

Есть этап ранней стационарной медицинской реабилитации при тяжелой и нетяжелой пневмониях. В этом случае также пациенту показана щадящая лечебная физкультура с упражнениями, укрепляющими дыхательную мышцу, физиотерапия, массаж, психотерапия и диетотерапия.

По решению реабилитолога реабилитацию можно пройти и на дому, и в поликлинике.

Однако есть медицинские противопоказания для реабилитации пациентов с пневмониями, вызванными COVID-19. Это туберкулез, острые психотические состояния, органические расстройства личности, сопровождающиеся ассоциальным поведением и (или) расторможенностью влечений, психические расстройства, эпилепсия, соматические заболевания в стадии декомпенсации, дыхательная недостаточность III степени, хроническая сердечная недостаточность III стадии, артериальная гипертензия III степени, резистентная к антигипертензивной терапии, различные нарушения ритма и проводимости сердца, острые тромбозы и эмболии. При этих состояниях медики могут использовать отдельные методы медицинской реабилитации в отделениях реанимации и общесоматических отделениях больниц.