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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Стародавние техники ткацкого ремесла возрождают в Вилейке Как очищали и обрабатывали лен, превращали его в прочные нити - показывают на интерактивной выставке в местном краеведческом музее. Все этапы создания льняного...

Как очищали и обрабатывали лен, превращали его в прочные нити - показывают на интерактивной выставке в местном краеведческом музее. Все этапы создания льняного полотна посетители могут попробовать и сами. Для этого на экспозиции собрали необходимые инструменты, которыми пользовались наши предки. В музее сейчас демонстрируют и коллекцию оригинальных соломенных изделий. Их создавал уроженец Вилейки Петр Готовко. Во взрослом возрасте он увлекся соломоплетением. В его изделиях - местные легенды и сказки.