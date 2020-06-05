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Житель Гатово прошлой осенью убил мать - его осудили на 20 лет и будут лечить от алкоголизма

05.06.2020 19:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прошлой осенью в Гатово с особой жестокостью сын убил мать. Его приговорили к 20 годам в колонии усиленного режима и принудительному лечению от алкоголизма. Об этом сообщает Минский областной суд.

Речь идет об убийстве, которое произошло в ноябре 2019-го в Гатово, Минский район. В коммунальной квартире нашли тело 68-летней хозяйки. Задержали ее сына. Как сообщал Следственный комитет, члены семьи вместе выпивали, случился конфликт — сын сильно избил мать руками, ногами и ножом. Когда проснулся, обнаружил ее мертвой на полу, потом несколько дней пил и искал способы скрыть преступление.

Суд добавляет, что потерпевшая перед смертью испытывала особые страдания и мучения.

Мужчину признали виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью — по п. 6 ч.2 ст. 139 Уголовного кодекса ему назначили лишение свободы на 20 лет — отбывать его будет в исправительной колонии усиленного режима. Там же его будут принудительно лечить от хронического алкоголизма.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

 
 
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Прошлой осенью житель Гатово убил мать. За убийство с особой жестокостью его приговорили к 20 годам в колонии усиленного режима и принудительному лечению.
 
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