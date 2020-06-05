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Житель Гатово прошлой осенью убил мать - его осудили на 20 лет и будут лечить от алкоголизма
05.06.2020 19:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Прошлой осенью в Гатово с особой жестокостью сын убил мать. Его приговорили к 20 годам в колонии усиленного режима и принудительному лечению от алкоголизма. Об этом
Речь идет об убийстве, которое
Суд добавляет, что потерпевшая перед смертью испытывала особые страдания и мучения.
Мужчину признали виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью — по п. 6 ч.2 ст. 139 Уголовного кодекса ему назначили лишение свободы на 20 лет — отбывать его будет в исправительной колонии усиленного режима. Там же его будут принудительно лечить от хронического алкоголизма.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.
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Прошлой осенью житель Гатово убил мать. За убийство с особой жестокостью его приговорили к 20 годам в колонии усиленного режима и принудительному лечению.
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