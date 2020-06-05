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Риэлтор из Бреста напугал коллег проверкой СК и выманил 1000 долларов и дорогой коньяк

05.06.2020 18:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

57-летний брестчанин получил 13,5 тыс. рублей штрафа за подстрекательство к даче взятки, сообщает СК.


Фото: Следственный комитет

Обвиняемый работал риелтором на фирме. В ноябре прошлого года он сказал двум коллегам из другой компании, что следователи проверяют законность их сделок. Брестчанин также сообщил, что у него есть знакомый, который может закрыть этот вопрос за 1000 долларов и бутылку дорогого алкоголя.

Коллеги не поверили обвиняемому и написали заявление в милицию. Задержали брестчанина в момент передачи взятки.

На допросе он пояснил, что историю о проверке он выдумал, чтобы наказать потерпевших. По словам обвиняемого, при оформлении сделки по продаже недвижимости они якобы обманули на 1000 долларов его знакомую. Он хотел вернуть ей эти деньги, а коньяком отметить аферу. Но версия про знакомую не подтвердилась во время расследования уголовного дела.

Суд признал брестчанина виновным в подстрекательстве к даче взятки и приготовлении к мошенничеству. Ему назначили 500 базовых штрафа.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
 
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Коллеги не поверили обвиняемому и написали заявление в милицию.
 
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