Риэлтор из Бреста напугал коллег проверкой СК и выманил 1000 долларов и дорогой коньяк

Источник материала: Tut.by

57-летний брестчанин получил 13,5 тыс. рублей штрафа за подстрекательство к даче взятки, сообщает СК .



Фото: Следственный комитет

Обвиняемый работал риелтором на фирме. В ноябре прошлого года он сказал двум коллегам из другой компании, что следователи проверяют законность их сделок. Брестчанин также сообщил, что у него есть знакомый, который может закрыть этот вопрос за 1000 долларов и бутылку дорогого алкоголя.

Коллеги не поверили обвиняемому и написали заявление в милицию. Задержали брестчанина в момент передачи взятки.

На допросе он пояснил, что историю о проверке он выдумал, чтобы наказать потерпевших. По словам обвиняемого, при оформлении сделки по продаже недвижимости они якобы обманули на 1000 долларов его знакомую. Он хотел вернуть ей эти деньги, а коньяком отметить аферу. Но версия про знакомую не подтвердилась во время расследования уголовного дела.

Суд признал брестчанина виновным в подстрекательстве к даче взятки и приготовлении к мошенничеству. Ему назначили 500 базовых штрафа.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.