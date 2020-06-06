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Внимание, розыск! В Минске пропал 15-летний школьник

06.06.2020 16:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске пропал 15-летний подросток. Вечером 4 июня он ушел из дома, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщает пресс-служба МВД.

15-летний Доминик Давидовский ушел из дома вечером 4 июня.

Приметы: на вид 15 лет, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения. Особые приметы: белые крашеные волосы. При себе имел скейтборд серо-зеленого цвета.

Был одет: черная куртка Nike, красная байка, бежевые штаны, черные кеды.

Если вам известно местонахождение парня, просим сообщить в любое отделение милиции Минска по телефонам: 8 (044) 7 260 304; 8 (017) 2 471 815 или 102.

 
Теги: Минск
 
 
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15-летний Доминик Давидовский ушел из дома вечером 4 июня.
 
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