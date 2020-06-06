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Антиобраз

Что в тренде?

Летний плащ цвета беж хоть и можно, но все-таки сложно испортить. Он заслуженно перешел в разряд базовых вещей гардероба и появился у многих модниц. Нейтральный цвет и универсальный характер позволяет ему легко находить общий язык с самыми разными вещами. С ним вы не замерзнете и не спаритесь умеренно теплым летом. И если с джинсами бежевый плащ выглядит привычно и ничем не примечательно, то с удачно подобранными платьями способен создать по-настоящему стильные луки.

Трендовый образ № 1

Трендовый образ № 2

Модный лайфхак

Модные выводы

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бежевый летний плащ способен создать по-настоящему стильные образы Антиобраз Бежевый летний плащ дружит с платьями. Но далеко не со всеми. В данном случае верхняя одежда выглядит как невнятный халат. Всему виной шлепанцы и слишком...

Бежевый летний плащ дружит с платьями. Но далеко не со всеми. В данном случае верхняя одежда выглядит как невнятный халат. Всему виной шлепанцы и слишком короткое платье.С этим платьем летний плащ в своей тарелке. И выглядит достойно. Мы подобрали платье правильной длины, а шлепанцы заменили интересными мюлями. Добавляем трендовые детали - квадратные очки, крупную подвеска, сумку кросс-боди. У нас сложился комфортный элегантный лук на каждый день.Бежевый плащ, платье в пол и шляпа - равно девушка-загадка. Используем всего 3 цвета: молочный, бежевый и черный. Ленты на шляпе поддерживает пояс на платье. Крупную сумку носим на манер клатча. Скрученную и подмышкой. Излишнюю женственность убираем крупными квадратными очками и шлепанцами на низком ходу. Идеальный образ для расслабленных прогулок и свиданий.Для летних путешествий идеально подходят тканевые шляпы и панамы. Сейчас они в тренде как никогда. А модель кросс-боди не лучший вариант для девушек с объемным бюстом, но, главное, они не потеряют форму при транспортировке в отличие от соломенных изделий.Мини-платье и шлепанцы заставили бежевый плащ выглядеть немодно и даже неопрятно. Зато в этом образе он по-настоящему хорош. Плащ реабилиторовали платье-миди, квадратный очки, сумка кросс-боди. С длинным платьем и подходящей шляпой у летней верхней одежды и вовсе получилась романтическая история.