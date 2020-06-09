В Бресте мужчина напоил коллегу и украл из его домашнего сейфа 30 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

Мужчина украл из сейфа коллеги 30 тысяч долларов и 10 тысяч рублей. Часть денег он отдал своей девушке, часть проиграл в игорных заведениях. Об этом сообщает пресс-служба МВД.





5 июня 49-летний житель Бреста обнаружил, что из его домашнего сейфа пропали около 30 тысяч долларов и 10 тысяч рублей. Накануне он выпивал со своим коллегой-штамповщиком, но был уверен, что из дома не выходил и сразу же уснул.

Коллега на связь не выходил, поэтому пришлось вызвать милицию.

Сыщики установили, что во время посиделок мужчина рассказал коллеге о том, что в его сейфе лежат деньги, кроме того он показал, где находится секретер и ключ от него. Когда мужчина уснул, подозреваемый забрал все деньги и ушел.

— Мы вышли на знакомую брестчанина, которой он оставил на хранение большую часть похищенной валюты. Девушка рассказала, что деньги спрятала в своем автомобиле, об их происхождении ничего не знала. В подарок она получила от мужчины ювелирное украшение. Как оказалось, подозреваемый принес своей знакомой около тысячи рублей и 20 тысяч долларов, — рассказали в милиции.

К этому времени подозреваемый узнал от родственников, что его ищет милиция, и направился к потерпевшему уладить конфликт. На пути его задержали. Со слов подозреваемого, часть денег он потратил в игорных заведениях.

Действиям брестчанина следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело за кражу в особо крупном размере. Он водворен в ИВС.