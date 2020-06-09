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В специализированном лицее МВД вручили аттестаты
09.06.2020 08:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИх получили 47 человек. За четыре года кроме общеобразовательного курса, дисциплины и жизни по распорядку ребята усвоили азы службы в органах внутренних дел. Как говорят в самом лицее, это, по сути, будущий кадровый резерв для силовых структур. Особый ритуал для каждого выпускника - прощание со знаменем лицея. Уже в скором времени юношей ждет поступление в вузы.
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Их получили 47 человек. За четыре года кроме общеобразовательного курса, дисциплины и жизни по распорядку ребята усвоили азы службы в органах внутренних дел. Как...
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