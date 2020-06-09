В столичных маршрутках проезд можно будет оплатить с помощью телефона

Источник материала: Tut.by

Оплатить проезд в столичных маршрутках можно будет с помощью телефона через QR-код. Подробности сообщает телеграм-канал «Минск.Официально».



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Мобильный платежный сервис «Оплати» внедряют в разных регионах страны Белинвестбанк и компания LWO. Представители компаний обсудили со столичными властями возможность развития такого сервиса в маршрутках Минска.

Тестовая эксплуатация системы на одном или нескольких городских маршрутах может начаться уже к середине месяца. Сейчас ведутся переговоры с перевозчиками. В перспективе сервис распространят на другие маршрутные такси.

Для водителя маршрутки, которому важно контролировать оплату проезда, разработано мобильное приложение. В нем четыре счетчика, с помощью которых можно будет отслеживать количество пассажиров, оплативших проезд за всю рабочую смену, за один рейс, на каждой конкретной остановке. Предусмотрен счетчик и для наличной оплаты: водитель сможет вести подсчет таких пассажиров, добавляя их в приложение вручную.

Сервис «Оплати» работает в 13 городах Беларуси. Чтобы купить билет в общественном транспорте, нужно скачать приложение «Оплати», открыть в нем сканер, навести на QR-код, размещенный в салоне транспорта. Электронный билет отобразится в смартфоне, одно нажатие — и оплата прошла.