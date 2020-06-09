Пинские спасатели призывают взрослых и детей присоединиться к акции «Каникулы без дыма и огня!»

Источник материала: Полесская правда

Каникулы – это время, когда многие ребята отправляются в детские лагеря, а кто-то поедет к бабушкам и дедушкам или просто останется дома. Возможно, без присмотра взрослых. умеет ли ребенок вести себя, знает ли правила безопасности – это то, о чем необходимо задуматься родителям и поделиться нужными знаниями. А на помощь в этом приходят спасатели!

Как отметил в беседе с корреспондентом pinsknews.by старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Пинского горрайотдела по ЧС Олег Червяковский, в период школьных каникул значительно возрастает риск возникновения пожаров по причине детской шалости с огнем, а также гибели детей на водоемах.

«С целью предупреждения подобных чрезвычайных ситуаций, гибели и травматизма детей, проведения профилактической работы в области безопасности жизнедеятельности с подрастающим поколением в республике будет проходить профилактическая акция «Каникулы без дыма и огня!»», – добавил Олег Червяковский.

Акция пройдет с 15 июня по 21 августа 2020 года в пришкольных и летних оздоровительных лагерях в период каникул, в учреждениях дошкольного образования. В местах отдыха ребят пройдут викторины, яркие конкурсы, а также тематические мероприятия. Ребята увидят видеоролики, вспомнят вместе со спасателями правила безопасности, посмотрят «Волшебную книгу» , пройдут «Школу юных пожарных» и даже проявят смекалку в игре «Шифр 112».

Спасатели призывают родителей, бабушек и дедушек, а также старших братьев и сестер присоединиться к акции. Поговорите с детьми, расскажите о последствиях, к которым могут привести шалости. Обратите внимание на такие темы:

Олег Червяковский обратился ко всем взрослым: «Уважаемые родители! Помните, что именно вы являетесь главным звеном в вопросе обучения детей правилам безопасности, от вашего личного примера зависит, насколько прочно овладеет ребёнок основами безопасности. Научите детей правильно действовать при чрезвычайных ситуациях, выучите с ними телефоны экстренных служб и домашний адрес».

Чтобы лето прошло безопасным, никогда и ни под каким предлогом не оставляйте маленьких детей одних дома!