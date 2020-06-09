ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пинские спасатели призывают взрослых и детей присоединиться к акции «Каникулы без дыма и огня!»

09.06.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Пинские спасатели призывают взрослых и детей присоединиться к акции «Каникулы без дыма и огня!»Каникулы – это время, когда многие ребята отправляются в детские лагеря, а кто-то поедет к бабушкам и дедушкам или просто останется дома. Возможно, без присмотра взрослых. умеет ли ребенок вести себя, знает ли правила безопасности – это то, о чем необходимо задуматься  родителям и поделиться нужными знаниями. А на помощь в этом приходят спасатели!

Как отметил в беседе с корреспондентом pinsknews.by старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Пинского горрайотдела по ЧС Олег Червяковский, в период школьных каникул значительно возрастает риск возникновения пожаров по причине детской шалости с огнем, а также гибели детей на водоемах.

«С целью предупреждения  подобных чрезвычайных ситуаций, гибели и травматизма детей, проведения профилактической работы в области безопасности жизнедеятельности с подрастающим поколением в республике будет проходить профилактическая акция «Каникулы без дыма и огня!»», – добавил Олег Червяковский.

Акция пройдет с 15 июня по 21 августа 2020 года в пришкольных и летних оздоровительных лагерях в период каникул, в учреждениях дошкольного образования. В местах отдыха ребят пройдут викторины, яркие конкурсы, а также тематические мероприятия. Ребята увидят видеоролики, вспомнят вместе со спасателями правила безопасности, посмотрят «Волшебную книгу», пройдут «Школу юных пожарных» и даже проявят смекалку в игре «Шифр 112».

Спасатели призывают родителей, бабушек и дедушек, а также старших братьев и сестер присоединиться к акции. Поговорите с детьми, расскажите о последствиях, к которым могут привести шалости. Обратите внимание на такие темы:

Олег Червяковский обратился ко всем взрослым: «Уважаемые родители! Помните, что именно вы являетесь главным звеном в вопросе обучения детей правилам безопасности, от вашего личного примера  зависит, насколько прочно овладеет ребёнок основами безопасности. Научите детей правильно действовать при чрезвычайных ситуациях, выучите с ними телефоны экстренных служб и домашний адрес».

Чтобы лето прошло безопасным, никогда и ни под каким предлогом не оставляйте маленьких детей одних дома!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Налоговая объяснила, кто считается ремесленником
В сельхозорганизациях области Госконтроль выявил ряд проблем, влияющих на темп и качество кормозаготовительных работ »
Новости дня
Новости общества
 
В Гродно сотрудница торгового центра внезапно родила прямо на рабочем месте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика