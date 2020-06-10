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«Представьте, что со слизистой желудка делают эти вещества». В Добруше мужчины отравились антисептиком

10.06.2020 07:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В стационар Добрушской районной больницы с разницей в несколько дней поступили сразу три пациента с признаками отравления. Оказалось, мужчины употребляли дезинфицирующее средство для рук, сообщает vdobrushe.by.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Один из них выходил из здания, на глаза ему попалась бутылочка с антисептиком — ее содержимое он тут же и выпил. Дома почувствовал недомогание и вызвал скорую. Двое других пострадавших решили опохмелиться — и под рукой оказались литровые бутылки дезсредства «Септоцид». По признанию самих мужчин их подкупила надпись о содержании в составе раствора 96-процентного этилового спирта.

Один из пострадавших уже выписан. Остальные продолжают лечение.

— В составе любого дезинфицирующего средства — множество добавок: от отдушки до химических реагентов, смягчающих кожу рук. Представьте, что со слизистой желудка делают вещества, призванные убить бактерии на поверхности кожи, — объясняет заместитель главврача Добрушской ЦРБ Виталий Дроздов.

Напомним, в апреле в Чашникском районе двое работников предприятия выпили антисептик для рук. В этот же день один из них умер.

 
 
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В Добрушскую ЦРБ с разницей в несколько дней поступили сразу три пациента с признаками отравления.
 
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